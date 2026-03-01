Израелският Червен кръст съобщи за няколко ранени при ирански ракетни удари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Организацията "Маген Давид Адом" - израелският аналог на Червения кръст, съобщи днес за няколко ранени при ирански ракетни удари, предаде Франс прес.

Момиченце е в "тежко състояние" след обстрел по Бет Шемеш.

Израелската пожарна служба обаче съобщи, че нейни екипи продължават да работят, за да извадят затрупани хора изпод развалини в този град в централната част на страната.

Иранските контраатаки се засилиха днес след убийството на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей, което постави бъдещето на режима в Техеран под въпрос и повиши риска от нестабилност в Близкия изток, отбелязва Асошиейтед прес. В Техеран се чуха няколко експлозии, след като Израел обяви, че ще атакува ключови обекти в иранската столица, пише БТА.