Токът за българския бизнес утре поскъпва с 11 на с...

Израелският Червен кръст съобщи за няколко ранени при ирански ракетни удари

2624
СНИМКА: pixabay

Организацията "Маген Давид Адом" - израелският аналог на Червения кръст, съобщи днес за няколко ранени при ирански ракетни удари, предаде Франс прес.

Момиченце е в "тежко състояние" след обстрел по Бет Шемеш.

Израелската пожарна служба обаче съобщи, че нейни екипи продължават да работят, за да извадят затрупани хора изпод развалини в този град в централната част на страната.

Иранските контраатаки се засилиха днес след убийството на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей, което постави бъдещето на режима в Техеран под въпрос и повиши риска от нестабилност в Близкия изток, отбелязва Асошиейтед прес. В Техеран се чуха няколко експлозии, след като Израел обяви, че ще атакува ключови обекти в иранската столица, пише БТА.

СНИМКА: pixabay

