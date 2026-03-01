Китай осъди убийството на Али Хаменей

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай категорично се противопоставя и строго осъжда израелско-американската атака и убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заяви днес говорител на китайското министерство на външните работи, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа.

Смъртта на аятолах Хаменей представлява "сериозно нарушение на суверенитета и сигурността на Иран, потъпкване на целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации и основните норми на международните отношения", заяви китайското министерство на външните работи.

Китай призова също за "незабавно прекратяване на военните действия", спиране на ескалацията и съвместни усилия за запазването на мира и стабилността в региона на Близкия изток и по света.

Изявлението на китайското външно министерство беше публикувано, след като китайските държавни медии съобщиха за телефонен разговор между руския министър на външните работи Сергей Лавров и неговия колега Ван И.

Синхуа съобщи, че по време на разговора Ван И е заявил, че "отявленото убийство на суверенен лидер и призивите за смяна на режима от страна на Израел и САЩ са недопустими", пише БТА.

"Китай изразява силна загриженост от възможността обстановката в Близкия изток да се влоши опасно бързо", изтъкна Ван И пред Лавров.

"Международната общност трябва да изпрати ясно и категорично послание, че се противопоставя на връщането на световния ред към закона на джунглата", допълва още китайският външен министър.

През последните дни Пекин призова гражданите си в Иран да напуснат страната "колкото се може по-скоро".