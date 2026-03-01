Стотици танкери са се струпали в Персийския залив заради затварянето на Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 150 танкера, включително за превоз на суров петрол и втечнен газ, спуснаха котви в открити води в Персийския залив, докато десетки други кораби остават от другата страна на Ормузкия проток – в Оманския залив. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни от платформата за проследяване на морския трафик „МаринТрафик" (MarineTraffic).

Танкерите са се струпали в открити води край бреговете на Ирак, Саудитска Арабия и Катар, според анализ на Ройтерс, базиран на данните на „МаринТрафик".

Струпването на кораби последва обявеното снощи от Иран спиране на корабоплаването през Ормузкия проток след започналите вчера американско-израелските удари срещу Иран, който отговори с въздушни атаки срещу редица страни в региона.

Министерството на транспорта на САЩ вчера препоръча товарните кораби да избягват Персийския залив, Ормузкия проток, Оманския залив и Арабско море, след като йеменските бунтовници хуси вчера се заканиха да възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел, в знак на съпричастност към Иран. Американското министерство призова още корабите да поддържат дистанция от най-малко 30 морски мили (около 55 километра) от американски военни плавателни съдове, „за да бъде намален рискът", пише БТА.

Ормузкия проток между Иран и Оман е един от най-стратегическите морски пътища в света и единственият експортен морски маршрут за енергийни доставки от страните в Персийския залив - Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Кувейт, Ирак, Катар и Иран.

През Ормузкия проток обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол.