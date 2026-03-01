Иран съобщи за танкер, който потъва в Ормузкия проток, след като е бил поразен (Обновена)

Иранската държавна телевизия съобщи днес за танкер, който потъва в Ормузкия проток, след като е бил поразен, тъй като е преминавал "незаконно" по този ключов за търговията с петрол морски маршрут, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тя не даде подробности, като само публикува кадри, на които от горящ плавателен съд се издига гъст черен дим.

Вчера - на първия ден от атаката, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран, който нанася в отговор удари в Близкия изток - Техеран обяви Ормузкия проток за затворен.

В резултат стотици танкери са се струпали в Персийския залив днес, предаде Ройтерс.

Впоследствие се оказа, че Иран е поразил свой танкер от сенчестия си флот. Държавната телевизия съобщи, че е нанесен удар по танкера Skylight, плаващ под флага на Палау, защото той се е опитал да мине Ормузкия проток, докато той е блокиран. Танкерът се намира под американски санкции заради превоз на ирански нефтопродукти. 15 от членовете на екипажа са индийци, 5 - граждани на Иран. Четирима са били ранени при атаката, но целият екипаж е евакуиран.

Британската Агенция за морски търговски операции междувременно съобщи за улучен от снаряд кораб на 17 морски мили (над 31 километра) северозападно от Мина Сакр в Обединените арабски емирства. На борда е избухнал пожар, който вече е потушен, и плавателният съд е продължил по пътя си, се казва в изявлението, цитирано от Ройтерс.