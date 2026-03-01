Хърватското външно министерство осъди ответните удари на Иран

Министерството на външните работи на Хърватия осъди днес ответните атаки на Иран срещу страни в Персийския залив и съобщи, че следи отблизо ситуацията, която засяга множество хърватски граждани, живеещи в този регион, предаде ХИНА, цитирана от БТА.

"Съжаляваме, че неотстъпчивостта и липсата на доверие в иранските власти по време на преговорите за прекратяване на военната им ядрена програма доведоха до мащабна военна интервенция от страна на САЩ и Израел срещу Иран", написа в мрежата Екс министерството.

"Ключово е да се предотвратят по-нататъшни кръвопролития и да се защитят цивилните при пълно спазване на международното и хуманитарното право", заяви още институцията, като осъди "иранските ответни балистични атаки срещу съседни страни, което създава риск от допълнителна ескалация".

Министерството посочи, че наблюдава внимателно ситуацията в Обединените арабски емирства, където живеят около 2000 хървати, а между 500 и 1000 пребивават временно, и в Израел, където в момента се намират около 20 хърватски туристи или поклонници, а също и около 100 лица с двойно израелско и хърватско гражданство.

Около 10 хърватски граждани в момента се намират в Иран и до момента не са поискали помощ, информира още министерството.

Очаква се по-късно днес министърът на външните работи Гордан Гърлич Радман да проведе телефонен разговор с израелския външен министър Гидеон Саар, след като вече проведе подобни разговори с колегите си от Катар и Оман, посочва агенцията.