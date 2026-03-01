Иранските власти сформираха преходен съвет, който да ръководи страната след убийството на Али Хаменей

Иранските власти сформираха преходен съвет, който да ръководи страната след убийството на върховния лидер Али Хаменей при американско-израелски удари. Служител заяви пред CNN, че президентът Доналд Тръмп е преминал „много опасна червена линия" след смъртта на Хаменей.

Израел твърди че е извършил нова вълна от удари „в сърцето на Техеран", тъй като Иран предприема нови атаки след убийството на Хаменей. Иран вече атакува американски военни бази, Израел и цели в региона, като най-малко 8 души бяха убити, след като иранска ракета се удари в жилищна сграда близо до Йерусалим. Конфликтът повреди въздушни хъбове, разтърси гъсто населени райони и наруши доставките на петрол.