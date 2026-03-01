ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранските власти сформираха преходен съвет, който да ръководи страната след убийството на Али Хаменей

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей Снимка: Twitter/@vecer

Иранските власти сформираха преходен съвет, който да ръководи страната след убийството на върховния лидер Али Хаменей при американско-израелски удари. Служител заяви пред CNN, че президентът Доналд Тръмп е преминал „много опасна червена линия" след смъртта на Хаменей.

Израел твърди че е извършил нова вълна от удари „в сърцето на Техеран", тъй като Иран предприема нови атаки след убийството на Хаменей. Иран вече атакува американски военни бази, Израел и цели в региона, като най-малко 8 души бяха убити, след като иранска ракета се удари в жилищна сграда близо до Йерусалим. Конфликтът повреди въздушни хъбове, разтърси гъсто населени райони и наруши доставките на петрол.

