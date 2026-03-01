ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №2: На Карибите вече се паза...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22384723 www.24chasa.bg

Иранските удари отнеха живота на трима души в ОАЕ и на един човек в Кувейт

2696
Иран СНИМКА: Pixabay

Трима души бяха убити, а 58 - ранени, в Обединените арабски емирства (ОАЕ) след ответните удари на Иран срещу военни бази на САЩ в Персийския залив в отговор на израелско-американската операция, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Граждани на Пакистан, Непал и Бангладеш бяха убити, съобщи министерството на отбраната на ОАЕ, като уточни, че от началото на иранските ответни удари ОАЕ са засекли 165 балистични ракети, от които 152 са били унищожени, както и две крилати ракети.

Освен това "541 ирански дрона са били засечени, от които 506 са били прехванати и унищожени", допълва министерството.

Министерството на здравеопазването на Кувейт посочи, от своя страна, че в страната е бил убит един човек, а други 32 са били ранени. Загиналият и ранените са чуждестранни граждани, уточни Абдулах ас Санад, говорител на министерството, без да предостави повече подробности.

Иран СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите