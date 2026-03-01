Убийството на Али Хаменей е "повратна точка" във войната, заяви израелският министър на отбраната

Елиминирането на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, чиято смърт беше потвърдена днес от властите в Техеран, представлява "повратна точка" във войната, която Израел и САЩ започнаха срещу Ислямската република, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес.

"Али Хаменей ръководеше кампания на унищожение срещу Израел, той беше архитектът на цялата ос на злото, която ни обграждаше. Неговото елиминиране бележи решителен обрат и ние се надяваме това да доведе до резултата, който търсим, а именно иранският народ да може да свали от власт режима за свое собствено добро, за нас и за целия свят", гласи съобщение на канцеларията на Кац, предава БТА.