Румъния е извън всякаква опасност, заяви президентът на страната Никушор Дан

Румънският президент Никушор Дан заяви днес във връзка с войната в Близкия изток, че "Румъния е в пълна безопасност и по никакъв начин не се намира под пряка заплаха", съобщава телевизия Диджи 24, като отбелязва, че съобщението идва ден след като САЩ и Израел предприеха съвместна атака срещу Иран.

"Румъния е пълна безопасност и не се намира по никакъв начин под пряка заплаха. Дори ако настоящият регионален контекст на сигурността в Близкия изток се влоши съществено, нашата страна е извън всякаква опасност", подчерта той в съобщение в мрежата Екс, предава БТА.

Президентът добави, че институциите на румънската държава, отговарящи за външната политика и сигурността, наблюдават развитието на ситуацията и предприемат всички налагащи се в подобни ситуации мерки.

Никушор Дан подчерта, че сигурността на румънските граждани, които се намират в зоната на конфликт, е най-важната и им препоръча да следват препоръките на Министерството на външните работи.

"Приоритетна в момента е сигурността на румънските граждани в зоните на конфликт. Препоръчвам на румънските граждани и туристи в зоната да останат спокойни, да следват инструкциите и съобщенията, изпращани от Министерството на външните работи и местните власти в страните, в които се намират", заяви Дан.

Той напомни, че във външното министерство е създаден кризисен щаб, който има за цел да намери "най-сигурните и бързи варианти за репатриране на блокираните в резултат на затваряне на въздушното пространство в Близкия изток граждани".

"Румъния ще продължи да действа отговорно, в координация с нашите партньори, за стабилността и сигурността. Спазването на правата и защитата на цивилните остават основни приоритети", подчертава в съобщението си Никушор Дан.