Саудитска Арабия осъди иранското нападение срещу Оман

Саудитска Арабия осъди иранското нападение срещу Оман. СНИМКА: Пиксабей

Кралство Саудитска Арабия осъжда и заклеймява по най-категоричен начин явната иранска агресия срещу Султанат Оман и грубото нарушение на суверенитета му от страна на Иран, потвърждавайки пълната солидарност на Рияд с Маскат, предаде саудитската новинарска агенция СПА, цитирана от БТА.

Кралството потвърждава допълнително готовността си да предостави свои ресурси на разположение на Оман в подкрепа на всички мерки, които султанатът може да предприеме, и предупреждава за сериозните последици от продължаващите нарушения на суверенитета на държавите от страна на Иран, което подкопава сигурността и стабилността в региона. Саудитска Арабия също така призовава международната общност да заеме твърди позиции и решителни мерки срещу нарушенията от страна на Иран.

