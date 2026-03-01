Николай Младенов: Трима са загинали при ирански атаки в ОАЕ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са загинали при ирански атаки в ОАЕ, съобщи върховният представител на Съвета за мир в Газа.

Пакистанец, непалец и бангладешец са убити, а 58 са с леки наранявания след иранските атаки по Обединените арабски емирства, съобщи Младенов вв фейсбук. Ето какво още казва той:

"Искам да дам кратка актуализация за ситуацията в Обединените арабски емирства след последните събития.

Министерството на отбраната обяви, че от началото на иранската атака въздушните сили и системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили успешно 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към страната. Това показва колко високо е нивото на готовност и колко ефективни са защитните системи тук.

От 137 ракети – 132 са свалени, 5 са паднали в морето.

От 209 дрона – 195 са прихванати, 14 са паднали на територията на страната или във водите, с леки странични щети.

Падналите отломки са причинили минимални материални повреди на някои граждански обекти, но властите реагираха мигновено – всичко е под контрол, местата са обезопасени, а безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт.

Тази непровокирана атака е грубо нарушение на суверенитета и международното право, страхлив акт, който заплашва мира в региона. Всички страни от региона запазват правото си да защитават територията, гражданите и жителите си по всички необходими начини.

Ситуацията е спокойна. Хората са силни, дисциплинирани и гледат напред. Безопасността е абсолютен приоритет.

Моля всички да разчитат само на официални източници и не се поддавайте на слухове. Благодаря ви за подкрепата и разбирането."