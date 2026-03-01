ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №2: На Карибите вече се паза...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22384951 www.24chasa.bg

Николай Младенов: Трима са загинали при ирански атаки в ОАЕ

2476
Николай Младенов Кадър: YouTube/ DW News

 Трима души са загинали при ирански атаки в ОАЕ, съобщи върховният представител на Съвета за мир в Газа.

Пакистанец, непалец и бангладешец са убити, а  58 са с леки наранявания след иранските атаки по Обединените арабски емирства, съобщи Младенов вв фейсбук. Ето какво още казва той: 

"Искам да дам кратка актуализация за ситуацията в Обединените арабски емирства след последните събития.

Министерството на отбраната обяви, че от началото на иранската атака въздушните сили и системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили успешно 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към страната. Това показва колко високо е нивото на готовност и колко ефективни са защитните системи тук.

От 137 ракети – 132 са свалени, 5 са паднали в морето.

От 209 дрона – 195 са прихванати, 14 са паднали на територията на страната или във водите, с леки странични щети.

Падналите отломки са причинили минимални материални повреди на някои граждански обекти, но властите реагираха мигновено – всичко е под контрол, местата са обезопасени, а безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт.

Тази непровокирана атака е грубо нарушение на суверенитета и международното право, страхлив акт, който заплашва мира в региона. Всички страни от региона запазват правото си да защитават територията, гражданите и жителите си по всички необходими начини.

Ситуацията е спокойна. Хората са силни, дисциплинирани и гледат напред. Безопасността е абсолютен приоритет.

Моля всички да разчитат само на официални източници и не се поддавайте на слухове. Благодаря ви за подкрепата и разбирането."

Николай Младенов Кадър: YouTube/ DW News

Искам да дам кратка актуализация за ситуацията в Обединените арабски емирства след последните събития. Министерството...

Публикувахте от Nickolay Mladenov в Неделя, 1 март 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите