Девет души са били убити при ирански ракетен удар в Израел

1976
Балистична ракета Снимка: 24 часа архив

Девет души са били убити при ирански ракетен удар в град Бет Шемеш, Централен Израел, съобщи организацията "Маген Давид Адом" - израелският аналог на Червения кръст, цитирана от Франс прес.

Жилищна сграда е била улучена директно днес и в резултат се е срутила.

Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние, предава БТА.

Журналисти от АФП са видели общо две разрушени сгради в този град западно от Йерусалим.

По-рано "Маген Давид Адом" съобщи за няколко ранени при ирански обстрел по Бет Шемеш.

Израелската пожарна служба обаче каза, че нейни екипи продължават да работят, за да извадят затрупани хора изпод развалини в този град в централната част на страната.

Иранските контраатаки се засилиха днес след убийството на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей, което постави бъдещето на режима в Техеран под въпрос и повиши риска от нестабилност в Близкия изток, отбелязва Асошиейтед прес. В Техеран се чуха няколко експлозии, след като Израел обяви, че ще атакува ключови обекти в иранската столица.

Израел е прехванал над Сирия изстреляна от Иран ракета, съобщи междувременно сирийското министерство на вътрешните работи, цитирано от АФП.

Балистична ракета

