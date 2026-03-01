Във Великобритания Зелените спечелиха в крепост на Лейбъристите

Партията Зелените спечели в четвъртък частичните избори в крепостта на Лейбъристите на премиера Киър Стармър в Голям Манчестър, които останаха трети, изпреварени и от антиимигрантската партия „Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж, посочва Франс прес, цитирана от БТА.

Кандидатката на Зелените - 34-годишната местна депутатка Хана Спенсър, спечели близо 15 000 гласа. Тя става петият депутат в 650-местния британския парламент от партията Зелените, която иска да увеличи данъците за богатите и се обявява открито за пропалестинска.

"Хиляди хора ми казаха, на прага на домовете си и пред избирателните урни, че са уморени да бъдат разочаровани и пренебрегвани", заяви тя в речта си след победата, добавяйки: "Ние победихме партиите на милиардерите дарители". Хана Спенсър получи подкрепата на бившия лидер на Лейбъристката партия Джереми Корбин.

Председателят на Лейбъристката партия Анна Търли определи резултата като "явно разочароващ", но заяви, че новите партии предлагат само "политика на гнева и лесните отговори".

Две години след последните избори управляващите Лейбъристи загубиха половината от гласовете си в избирателния район Гортън и Дентън, южно от Манчестър, който дълго време се смяташе за тяхна непристъпна крепост, но където този път поражението им беше очаквано, отбелязва АФП.

В разцвет откакто харизматичният Зак Полански, понякога сравняван с новия кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, пое ръководството ѝ през септември 2025 г., партията Зелените събра около 41% от гласовете на частичните избори спрямо 25% за лейбъристите.

Партията "Реформирай Обединеното кралство", фаворит на национално ниво, се надяваше да поднесе изненада, но трябваше да се задоволи с 29% в този по принцип ориентиран към лейбъристите избирателен район.

"Този резултат ще направи живота на Киър Стармър още по-труден", заяви политологът Джон Къртис пред Би Би Си. Според експерта "двупартийния модел на консерваторите и лейбъристите, който отдавна доминира в британската следвоенна политика, никога не е изглеждал толкова слаб".

Тази загуба е нов тежък удар за доста непопулярния премиер Киър Стармър, чието правителство натрупа редица неуспехи въпреки убедителната си победа на парламентарните избори през юли 2024 г. Тя потвърждава преобразуването на британския политически пейзаж и края на доминацията на лейбъристите и торите.

Британският премиер Киър Стармър обеща да "продължи да се бори" въпреки унизителната изборна загуба, която лейбъристите претърпяха на частичните парламентарни избори в Гортън и Дентън, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Премиерът е подложен на силен натиск да направи ляв завой в политиката на партията, след като лейбъристите останаха на трето място зад Зелените и "Реформирай Обединеното кралство" в Голям Манчестър, който бе смятан за бастион на лейбъристите.

В изказване пред репортери Стармър призна, че резултатът "е разочароващ" и че избирателите "са недоволни", но настоя, че ще продължи да се бори.

"Влязох в политиката по-късно през живота си, за да се боря за промяна за хората, които се нуждаят от нея. Ще продължа да се боря за тези хора, докато съм жив", каза той в отговор на въпрос дали обмисля да подаде оставка.

Стармър също така обеща да се "бори срещу крайните гледни точки в политиката", както от левицата така и от десницата, които заплашват "да разпокъсат страната".

Депутати от партията на Стармър, профсъюзи и активистки групи поискаха от премиера да промени курса на партията преди изключително важните избори през май и предупредиха, че е възможно времето му на "Даунинг Стрийт" 10 да изтече, ако положението на партията не се подобри, отбелязва ДПА.