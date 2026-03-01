Италианският министър на отбраната ще се върне от Дубай с военен самолет

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, който се оказа блокиран в Дубай със семейството си в първия ден на ескалацията на близкоизточната криза, ще се прибере в родината си, предадоха АНСА и Ройтерс.

Крозето отпътува от Рим в петък вечер с граждански самолет, за да се присъедини към семейството си, което беше на ваканция в Дубай и там го завари кризата. Той трябваше да се прибере в Италия вчера следобед, но това така и не се случи заради затворените въздушни пространства и заради отложените полети на летищата в Обединените арабски емирства.

Сега Крозето обяви, че се връща сам, за да не излага близките си на ненужни рискове, тъй като всеки, който би го придружил в настоящия контекст, би бил изложен на опасност. Крозето добави, че се връща с военен самолет. Той поясни, че ще заплати тройно цената за ангажирането на подобен полет.

Същевременно днес италианският министър на външните работи Антонио Таяни каза, че правителството е било информирано от Израел вчера за нанасянето на удари по Иран, когато атаката вече е била в ход. Таяни също така каза, че не е знаел, че Крозето се намира в Дубай в този момент.