Египетските летища са приели 22 отклонени международни полета в събота

1356
Дванадесет самолета са кацнали на международното летище в Кайро. СНИМКА: Сairo International Airport

Египетски летища са приели 22 отклонени международни полета в събота, след като редица страни от Близкия изток затвориха въздушното си пространство, заради военната ескалация в региона, съобщи в. „Ал Ахрам".

Дванадесет самолета са кацнали на международното летище в Кайро, а останалите десет на летището „Сфинкс" в Гиза и на аерогарите в Александрия, Хургада, Шарм ел Шейх и Луксор, предава БТА.

От 116 планирани полета до Персийския залив 47 са били отменени, а 69 са изпълнени, според изявление на Министерството на гражданската авиация.

Ведомството потвърди, че продължава да се извършва непрекъснато наблюдение на въздушния трафик, навигацията и полетните операции, след като вчера обяви състояние на повишена оперативна готовност на всички летища в страната.

Националният превозвач „Иджипт Еър" спря полетите си до Кувейт, Дубай, Доха, Бахрейн, Абу Даби, Шаржа, ал Касим, Дамам, Ербил, Багдад, Аман, Бейрут и Маскат.

