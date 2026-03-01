ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима американски войници са загинали при операцията в Иран, петима са тежко ранени

Иран отвръща на ударите. СНИМКА: Пиксабей

Трима американски войници са загинали при операцията в Иран, а петима са тежко ранени по време на изпълнение на задачите си в рамките на операция Epic Fury. Това съобщават от Американското военно командване.

Няколко военнослужещи са получили по-леки наранявания от шрапнели и сътресения на мозъка.

Те вече са в процес на възстановяване и постепенно връщане към служба. Мащабните бойни операции продължават, а действията по реагиране са в ход, посочват от Пентагона, информира Би Ти Ви.

"Ситуацията остава динамична. От уважение към семействата на загиналите, допълнителна информация, включително имената на военнослужещите, няма да бъде оповестявана до изтичането на 24 часа след официалното уведомяване на техните най-близки роднини", допълват от там.

