Николай Младенов: Никой няма да плаща допълнително за престой в хотел в Абу Даби - парите се поемат от емирството

Николай Младенов

Отделът по култура и туризъм (DCT Abu Dhabi) на Абу Даби издаде директива към всички хотели в емирството: да предоставят безплатно удължаване на престоя за всички туристи и гости, които са блокирани тук заради отменените полети и затвореното въздушно пространство от 28 февруари. Разходите за тези допълнителни нощувки се поемат изцяло от DCT – хотелите просто изпращат фактурите директно към специалния екип за бизнес непрекъснатост, без да натоварват гостите или себе си. Това съобщи преди малко във фейсбук профила си Николай Младенов, върховен представител на Съвета за мир в Газа. 

Това важи за всички, които са достигнали датата на напускане (check-out), но не могат да заминат поради обстоятелства извън техния контрол, уточнява в поста си той. 

Николай Младенов

