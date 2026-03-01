Ирански военен кораб е бил потопен, заявиха въоръжените сили на САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските въоръжени сили заявиха днес, че са потопили ирански военен кораб, и призоваха иранските военни да сложат оръжие и да напуснат позициите си, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Централното командване на САЩ, което отговаря за продължаващите американски атаки срещу Иран, каза, че е потопило иранска корвета клас „Джамаран", намираща се на кея „Чах Бахар" в Оманския залив.

„Както каза президентът, членове на иранските въоръжени сили, Корпуса на гвардейците на ислямската революция и полицията трябва да сложат оръжията си", се казва в публикация на „Екс", която се позовава на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, направено вчера.

Междувременно американският самолетоносач „Абрахам Линкълн" (USS Abraham Lincoln) беше атакуван днес с четири балистични ракети, се казва в цитирано от ирански държоавни медиии изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

„Абрахам Линкълн" е един от двата американски самолетоносача, разположени в региона през последните седмици, и единственият, който е сравнително близо до иранските брегове, отбелязва Ройтерс.