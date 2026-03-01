ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ: Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" не е ударен, иранските ракети са били далеч от целта

Самолетоносач СНИМКА: Pixabay

САЩ отрича твърденията на Иран, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция успешно е ударил самолетоносача "Ебрахам Линкълн", разположен в Близкия изток.

„Иранският IRGC твърди, че е ударил самолетоносача "Ейбрахам Линклн" с балистични ракети. ЛЪЖА", написаха от Централно командване на въоръжените сили на САЩ в X.

„Lincoln не е бил ударен. Изстреляните ракети дори не са се доближили до целта", добавя се в изявлението, цитирано от Jerusalem post.

„Lincoln продължава да изстрелва самолети в подкрепа на безмилостната кампания на за защита на американския народ чрез елиминиране на заплахите от иранския режим", завършва изявлението, споделяйки снимки на екипажи на палубата и полетите, извършващи операции по изстрелване на изтребители, за да ударят Иран.

