Корабите на „Мерск“ няма да минават през Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Датската компания за морски превози „Мерск" (Maersk) обяви, че спира да плава през Ормузкия проток след вчерашната американско-израелска атака срещу Иран, който отговори с удари по страни от региона, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„До ново нареждане спираме всички преминавания на кораби през Ормузкия проток. Вследствие на това услугите, обслужващи пристанищата в Персийския залив, могат да претърпят закъснения, промени в маршрута или корекции в графиците", заяви днес „Мерск" в прессъобщение.

Протокът е ключов морски път за световната търговия с петрол и газ.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в събота обяви спиране на корабоплаването през Ормузкия проток след започналите американско-израелските удари срещу Иран.

„Мерск" също така обяви днес, че временно преустановява пътуванията през Суецкия канал, който свързва Средиземно море с Червено море.

До ново нареждане всички превози по маршрутите Близък изток-Индия към Средиземно море и Близък изток-Индия към източното крайбрежие на САЩ ще бъдат пренасочени през нос Добра надежда, уточни втората по големина корабна компания в света.

„Ние оставаме решени да сведем до минимум въздействието върху веригите за доставки на нашите клиенти и ще продължим да ги информираме за развитието на ситуацията", допълват от „Мерск".

По-рано днес германският корабен гигант „Хапаг-Лойд" (Hapag-Lloyd) също обяви, че спира всичките си морски превози през Ормузкия проток до второ нареждане заради ситуацията със сигурността в региона.

Министерството на транспорта на САЩ препоръча товарните кораби да избягват Персийския залив, Ормузкия проток, Оманския залив и Арабско море, след като йеменските бунтовници хуси вчера се заканиха да възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел, в знак на съпричастност към Иран.