Близо половин тон наркотици конфискувани от турските власти на Капъкуле и други пунктове

Общо 484 кг наркотици са конфискувани при три различни операции срещу наркотрафика на граничните пунктове Капъкуле на турско-българската граница и ГКПП Гюрбулак на границата с Иран, както и на пристанището Амбарлъ в Истанбул, предава БТА.

В писмено изявление, поместено на страницата на турското Министерство на търговията, се посочва, че "борбата срещу трафика на наркотици, който е един от най-важните източници на финансиране за международни престъпни организации, наред с предотвратяването на финансирането на тероризма и прането на пари, са приоритетна цел на министерството и свързаните институции и че Митническата служба продължава без прекъсване решителната си борба".

При операция на екипите за борба срещу наркотрафика и разузнаване към Дирекцията по сигурността на ГКПП Капъкуле - най-големият граничен пункт на Турция към Европа, са разкрити 305 кг марихуана.

В друг случай нелегална пратка, съдържаща 52 кг марихуана, е разкрита на ГКПП Гюрбулак при опит да бъде пренесена нелегално в ТИР, който пристигнал от Иран в Турция.

При третата операция, осъществена съвместно с екипи на бреговата охрана на пристанището Амбарлъ в Истанбул са разкрити 127 кг кокаин, импрегниран 3,5 тона рибено брашно. Нелегалният товар е разкрит в контейнери, пътуващи транзитно от Еквадор и предназначени за доставяне в България.

Случаите се разследват от републиканските прокуратури в Бакъркьой и Бююкчекмедже в Истанбул, а също и в Одрин и Догубеязът в Източен Анадол.

Заловените количества наркотици са унищожени, се посочва в съобщението на турското министерство на търговията.