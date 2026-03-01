Израелската армия е убила 40 високопоставени ирански представители

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия е убила и 40 високопоставени ирански представители, освен аятолах Али Хаменей, по време на първоначалната вълна удари вчера срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Първият етап на тази операция беше първоначален удар, при който бяха елиминирани 40 високопоставени ирански представители, сред които и Хаменей, като това беше постигнато за една минута, посред бял ден", обобщи говорителят на израелската армия, полковник-лейтенант Надав Шошани.

Израелската армия заяви, че е унищожиха около половината от ракетните запаси на Иран по време на израело-иранската война през юни миналата година, предаде Франс прес, като се позова на друг военен говорител.

Освен това тази война е попречила на производството на най-малко 1500 допълнителни ракети, заяви бригаден генерал Ефи Дефрин, говорител на израелските въоръжени сили.

Но според него темпото на производството на режима е възлизало наскоро на няколко десетки ракети земя-земя месечно и режимът е имал намерение да увеличи производството до няколкостотин ракети месечно.