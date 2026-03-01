ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитските сили прехванаха ирански ракети, насочени към летището в Рияд и военна база

1140
Саудитските сили прехванаха днес ирански ракети, насочени към международното летище на Рияд. СНИМКА: Пиксабей

Саудитските сили прехванаха днес ирански ракети, насочени към международното летище на Рияд и военната база "Принц Султан", в която има американски военнослужещи, предаде Франс прес, като се позова на официален източник.

По-рано днес жители на Рияд и репортери на Франс прес съобщиха, че са чули експлозии и тътен източно от столицата, предава БТА.

Същевременно атака с ирански дронове срещу военноморска база в Абу Даби, в която има френски сили, е предизвикала пожар, но без да причинява жертви, обяви министерството на отбраната на ОАЕ.

Саудитските сили прехванаха днес ирански ракети, насочени към международното летище на Рияд. СНИМКА: Пиксабей

