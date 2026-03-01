ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доналд Тръмп заяви, че военните операции в Иран "изпреварват графика" и че досега са били убити 48 ирански лидери

СНИМКА: АРХИВ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Си Ен Би Си, че военните операции в Иран "изпреварват графика".

В интервю за друга американска телевизия - "Фокс Нюз", Тръмп каза, че от началото на вчерашните удари са убити 48 ирански лидери, предава БТА.

"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп.

По-рано днес Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, съобщи, че досега има трима убити американски войници и петима тежко ранени.

