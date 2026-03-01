Непотвърдена информация: Новият аятолах на Иран е убит при въздушен удар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Непотвърдени съобщения твърдят, че новият аятолах на Иран също е бил убит при въздушен удар! Това твърди US Homeland Security News в социалната мрежа Х.

Иран назначи духовника Алиреза Арафи за член на временния ръководен съвет, който да ръководи страната след убийството на върховния лидер Али Хаменей при американско-израелски удари.

67-годишният духовник до момента бе заместник-председател на Събранието на експертите и е бил член на могъщия Съвет на пазителите.

Израел твърди че е извършил нова вълна от удари „в сърцето на Техеран", тъй като Иран предприема нови атаки след убийството на Хаменей. Иран вече атакува американски военни бази, Израел и цели в региона, като най-малко 8 души бяха убити, след като иранска ракета се удари в жилищна сграда близо до Йерусалим. Конфликтът повреди въздушни хъбове, разтърси гъсто населени райони и наруши доставките на петрол.