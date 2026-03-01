ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАТО: Осигуряваме защитата на всяка държава от алианса

Иран отвръща на ударите. СНИМКА: Пиксабей

„НАТО продължава да следи отблизо събитията в Иран и региона. Това включва и Върховния главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, който продължава да разговаря активно и редовно с военните лидери от двете страни на Атлантика, както и с генералния секретар на НАТО."

Това заяви полковник Мартин Л. О'Донъл, говорител на Върховния щаб на съюзническите сили в Европа

"НАТО ще продължи да гарантира сигурността на 32-те си държави-членки и да защити Алианса от потенциални заплахи, като балистични ракети или безпилотни летателни апарати, идващи от този или други региони.

„360-градусовият подход" на НАТО обхваща всички области, включително сушата, въздуха, морето, киберпространството и космоса.", се съобщава в изявлението на алианса.

