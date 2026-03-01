ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Никозия опроверга Лондон: Иран не е обстрелвал Кип...

Тръмп: Новото ръководство на Иран иска да преговаряме, но някои вече не са живи

Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред The ​​Atlantic, че е съгласен да разговаря с ирански представители, но отказа да уточни дали разговорът ще се проведе в неделя или понеделник.

Това става един ден след американско-израелските удари, при които беше убит върховния лидер аятолах Али Хаменей. По непотвърдена информация ликвидиран е и неговият наследник.

В телефонно интервю Тръмп заяви пред „The Atlantic", че е съгласен да разговаря с ирански представители, но добави, че някои ирански служители, участвали в последните контакти, „вече не са живи".

