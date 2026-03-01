ФБР проверява дали мъжът, който застреля двама души в бар в Тексас, е действал по терористични подбуди

Федералното бюро за разследвания (ФБР) на САЩ заяви, че е възможно стрелбата в гр. Остин, щата Тексас, при която бяха убити трима души и 14 бяха ранени, да е терористичен акт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Началникът на градската полиция Лиза Дейвис по-рано заяви на пресконференция, че в ранните часове след полунощ служители на реда са се отзовали на сигнал за стрелба в "Булфордс" - популярна бирария, разположена в развлекателната част на града.

Преди да открие огън, заподозреният, чието име не бе оповестено, е минал няколко пъти покрай бара със своя автомобил. В един момент той е паркирал колата си и е започнал да стреля от прозореца по хора, които са се намирали на терасата на заведението, каза началникът на полицията в Остин. След това мъжът е излязъл от превозното средство, въоръжен с пушка, и е започнал да стреля по хората в района. Нападателят е застрелян на място от служители на реда.

ФБР се опитва да установи дали нападението е извършено по терористични подбуди, понеже има "индикации" в тази посока, заяви Алекс Доран, който отговаря за офиса на ФБР в Сан Антонио.

Нападението е било извършено в първите часове след полунощ в район на града, в който има активен нощен живот.

Ръководителят на местната служба за спешна помощ Робърт Лъкриц каза, че медиците, изпратени на местопрестъплението, са заварили три трупа, сред които и тялото на нападателя. Лъкриц добави, че 14 души са били хоспитализирани, като трима от пострадалите се намират в критично състояние.

Кметът на Остин Кърк Уотсън похвали на полицията и медиците за бързата им реакция. "Те определено спасиха човешки животи", подчерта Уотсън.

В ранните часове на деня имаше инцидент със стрелба и в нощен клуб гр. Синсинати, щата Охайо. За щастие няма загинали, но 9 души са били ранени, съобщи местната полиция.