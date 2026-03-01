Никозия опроверга Лондон: Иран не е обстрелвал Кипър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Република Кипър категорично отхвърли твърденията на британския министър на отбраната Джон Хийли, че ирански балистични ракети са били изстреляни по посока на острова по време на масираната атака на Техеран от 1 март.

Напрежението ескалира, след като министър Хийли обяви пред Sky News, че две ракети са летели „в посока към Кипър". Той описа действията на Иран като „все по-безразборни", визирайки близостта на ударите до британските суверенни бази RAF Akrotiri и Dhekelia. Лондон уточни, че не вярва базите да са били умишлена цел, но подчерта сериозността на заплахата за британския персонал в региона.

Кипърските власти реагираха светкавично, за да тушират напрежението. Правителственият говорител Константинос Летимбиотис заяви чрез официалния портал на правителството, че няма никакви доказателства или радарни данни за ракети, навлезли в кипърското въздушно пространство. Министърът на отбраната Василис Палмас определи британските съобщения като „неоснователни".

За да изясни ситуацията, президентът Никос Христодулидис проведе спешен разговор с британския премиер Киър Стармър.

Разминаването в позициите идва в критичен момент, докато Иран нанася ответни удари срещу западни активи в Близкия изток. Анализатори предполагат, че ракетите, споменати от Хийли, може да са били насочени към американски флот в Източното Средиземноморие и са били прихванати далеч от бреговете на острова.

Кипър продължава да поддържа позиция на неутралитет, опитвайки се да ограничи асоциирането на страната с военните операции, които Великобритания провежда от своите бази на територията на острова.