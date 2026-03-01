ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партията на Ахмадинеджад обяви, че той не е мъртъв

Масови анулации на полети от и до Атина заради ескалацията в Близкия изток

Бойка Атанасова, Атина

Отменени полети. СНИМКА: Pixabay

Международното летище „Елефтериос Венизелос" е изправено пред сериозни транспортни затруднения, след като водещи авиокомпании обявиха спиране на ключови международни линии. Макар летището да продължава да обслужва полети до повечето европейски и вътрешни дестинации, десетки полети са отменени поради затваряне на въздушното пространство в части от Близкия изток.

Националният превозвач на Гърция Aegean Airlines официално преустанови всички полети до и от Тел Авив, Бейрут, Ербил и Багдад до 2 март включително. Полетите до Дубай и Абу Даби също са засегнати.

SKY express анулира всичките си полети между Атина и Тел Авив за 1 и 2 март 2026 г. поради извънредното затваряне на израелското въздушно пространство.

Превозвачи като Lufthansa, Air France и Wizz Air също отмениха своите ротации, преминаващи през Атина към конфликтните зони.

Летищните власти съветват всички пътници да проверяват статуса на своя полет в реално време чрез официалния сайт на летище Атина или мобилните приложения на авиокомпаниите. Засегнатите пътници имат право на пълно възстановяване на сумите или безплатна промяна на датите.

