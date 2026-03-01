Най-малко 34 загинаха и над 200 са ранени при протести в Иран

Най-малко 22 души загинаха, а най-малко 120 души бяха ранени при ожесточени сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност в пакистанския пристанищен град Карачи. Протестите бяха породени от израело-американските удари по Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Президентът на Пакистан Асиф Али Зардари изрази „дълбоката си скръб за мъченичеството" на Хаменей и поднесе съболезнования на Иран, съобщиха от неговата канцелария. Той заяви: „Пакистан стои до иранския народ в този момент на скръб и споделя тяхната загуба."

Дванадесет души са загинали, а над 80 са били ранени при сблъсъци с полицията в северния регион Гилгит-Балтистан, когато хиляди шиитски протестиращи, разгневени от американските и израелските удари срещу Иран, са нападнали офисите на Военната наблюдателна група на ООН и на Програмата на ООН за развитие, съобщи местният полицейски служител Асгар Али.

Правителственият говорител Шабир Мир заяви, че всички служители на тези организации са в безопасност. Той допълни, че протестиращи многократно са влизали в сблъсъци с полицията на различни места в региона, повредили са офисите на местна благотворителна организация и са подпалили полицейски участъци. По думите му властите са разположили войски и са овладели ситуацията.

Посолството на САЩ в Пакистан съобщи в публикация, че следи съобщенията за продължаващи демонстрации пред генералните консулства на САЩ в Карачи и Лахор, както и призивите за допълнителни протести пред посолството на САЩ в Исламабад и генералното консулство в Пешавар. То препоръча на американските граждани в Пакистан да следят местните новини, да бъдат бдителни във връзка с обстановката.

В Карачи, най-големия град в Пакистан, високопоставеният полицейски служител Ирфан Балог заяви, че протестиращи за кратко са атакували периметъра на консулството на САЩ, но впоследствие са били разпръснати. Той определи като неоснователни съобщенията, че част от сградата на консулството е била подпалена. Но полицейският представител уточни, че протестиращи са подпалили близък полицейски пост и са счупили прозорци на консулството, преди силите за сигурност да пристигнат и да възстановят контрола.

Свидетели съобщиха, че десетки шиитски протестиращи се намират все още около километър от консулството и призовават и други шиити да се присъединят към тях. Те добавиха, че един от протестиращите се е опитал да подпали прозорец на консулството, преди силите за сигурност да пристигнат и да разпръснат демонстрантите.