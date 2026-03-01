ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партията на Ахмадинеджад обяви, че той не е мъртъв

Сблъсъци между протестиращи и полиция край посолството на САЩ в Багдад

Сблъсъци между протестиращи и полицията избухнаха край посолството на САЩ в иракската столица Багдад, предаде Франс прес. Протестите са срещу израело-американските удари по Иран, при които беше убит иранският аятолах Али Хаменей.

Това е втори подобен протест днес в Багдад. Както и при първия, и сега протестиращите се опитаха да пробият входа към силно охраняваната Зелена зона, където се намира американското посолство, преди да бъдат разпръснати от силите на реда, които използваха сълзотворен газ, предава БТА.

Посолството на САЩ в Багдад по-рано през деня предупреди, че демонстрациите в близост до комплекса могат да прераснат в прояви на насилие.

Същевременно нови взривове отекнаха тази вечер в Ербил, столицата на автономния иракски регион Иракски Кюрдистан, предаде Франс прес. В този район има американски бази, а в града има американско консулство.

Противовъздушната отбрана е прехванала вражески обекти, но не става ясно дали са ракети или дронове, заяви репортер на Франс прес в района до летището на Ербил.

Нови взривове отекнаха тази вечер в Ербил.

