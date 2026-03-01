Тръмп: Потопихме 9 ирански кораба, скоро и останалите ще плават на дъното на морето

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ убиха 48 ирански лидери и потопиха девет ирански кораба, похвали се президентът Доналд Тръмп сПрезидентът също така заяви в своята платформа Truth Social, че военноморският щаб на Ислямската република е „до голяма степен унищожен" и обеща да „преследва останалите".

Публикацията на Тръмп идва, след като американските военни по-рано обявиха, че трима военнослужещи са убити и още петима са тежко ранени като част от операция „Епична ярост".

Ислямската република обаче предприе успешни атаки с дронове в Близкия изток днес, като Дубай и Абу Даби в ОАЕ, Кувейт, Катар и Саудитска Арабия бяха ударени.

„Току-що бях информиран, че сме унищожили и потопили 9 ирански военноморски кораба, някои от които сравнително големи и важни", написа президентът на САЩ, цитира "Дейли мейл"..

„Преследваме останалите - скоро и те ще плават на дъното на морето! При друга атака до голяма степен унищожихме военноморския им щаб."