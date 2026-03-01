ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партията на Ахмадинеджад обяви, че той не е мъртъв

САЩ разпоредиха от Катар да си тръгне второстепенният дипломатически американски персонал

Доха, Катар. СНИМКА: PIXABAY

Държавният департамент на САЩ разпореди от Катар да си тръгне второстепенния дипломатически американски персонал, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Катар също е засегнат от разнопосочния ирански отговор на израело-американските удари по Иран.

На сайта на посолството на САЩ в Катар американците са призовани „да преразгледат всяко пътуване до Катар поради заплахата от въоръжен конфликт".

Същевременно министерството на отбраната на Великобритания съобщи, че изтребител на британските кралски военновъздушни сили е свалил ирански дрон, насочен към Катар, предаде Ройтерс.

