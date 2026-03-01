САЩ разпоредиха от Катар да си тръгне второстепенният дипломатически американски персонал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавният департамент на САЩ разпореди от Катар да си тръгне второстепенния дипломатически американски персонал, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Катар също е засегнат от разнопосочния ирански отговор на израело-американските удари по Иран.

На сайта на посолството на САЩ в Катар американците са призовани „да преразгледат всяко пътуване до Катар поради заплахата от въоръжен конфликт".

Същевременно министерството на отбраната на Великобритания съобщи, че изтребител на британските кралски военновъздушни сили е свалил ирански дрон, насочен към Катар, предаде Ройтерс.