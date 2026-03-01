ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партията на бившия ирански президент Ахмадинеджад твърди, че той не е мъртъв

6740
Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад не е мъртъв, обяви днес неговата партия „Долате Бахар", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Иранската новинарска агенция ИЛНА по-рано днес съобщи, че 69-годишният бивш лидер е бил убит при въздушен удар в Техеран. Според агенцията той е загинал в дома си в източната част на иранската столица заедно със своя охранител.

„Долате Бахар" казва, че "информацията за мъченическата смърт на д-р Ахмадинеджад при американско-израелските атаки е фалшива", се посочва в изявление на уебсайта на партията.

Новинарската агенция ИСНА пък публикува изявление на Ахмадинеджад относно убийството на върховния духовен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, чиято смърт бе обявена по държавната телевизия през нощта.

ДПА казва, че не може да потвърди по независим път информацията за евентуалната смърт на Ахмадинеджад, нито твърденията на ирански медии и на неговата партия, че той е жив.

