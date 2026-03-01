ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радо Росенов с исторически рекорд на купа "Страндж...

Ирански дрон удари морската база с френски войници "Лагер на мира" в Абу Даби

Ирански дрон. Снимка: Pixabay

Ирански дрон удари морска база с френски войници в Абу Даби. Атаката срещу военноморската база Ал Салам, предизвика пожар в неделя, но без жертви, съобщиха Обединените арабски емирства и Франция.

„Атаката с два ирански дрона предизвика пожар в два контейнера с общи материали, няма жертви", заяви министерството на отбраната на Емирствата, съобщи Би Ти Ви.

Базата, известна също като „Лагер на мира", е емиратска, но приема френски сили по покана на Обединени арабски емирства.

„Хангар на нашата военноморска база беше поразен при дронова атака, насочена срещу пристанището на Абу Даби", написа френският министър на отбраната Катрин Вотрен в X, уточнявайки, че щетите са ограничени. „Нашите сили са в най-висока степен на готовност в ситуация, която се променя с всеки изминал час", добави тя.

