Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици или по-малко

Настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици. Това каза вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп в телефонно интервю за британския вестник „Дейли Мейл“.

„Това е голяма страна, ще отнеме четири седмици – или по-малко“, каза президентът на САЩ, цитиран от БТА.

Трима американски военнослужещи бяха убити, а петима – тежко ранени, при американската военна операция срещу Иран. Иран извърши ответни атаки срещу американски военни бази в региона на Персийския залив и други цели.

Тръмп определи загиналите военнослужещи като „страхотни хора“. „И, знаете, очакваме това да се случи, за съжаление. Може да се случва постоянно – може да се случи отново“, добави той.

Вчера президентът каза в друго интервю, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога. „Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях“, заяви Тръмп в интервю за американското списание „Атлантик“. В същото време той отбеляза, че „повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви“.

В разговор с журналист Си Ен Би Си той увери, че военната операция срещу Иран „напредва много добре“ и „по-бързо от очакваното“.

Доналд Тръмп не се е появявал публично от началото на войната, обявена с предварително записано видео съобщение, както и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет или държавният секретар Марко Рубио.