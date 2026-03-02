ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветник на убития аятолах Хаменей: Иран няма да преговаря със САЩ

Али Лариджани СНИМКА: Екс/@alilarijani_ir

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли днес възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили.“

Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел, съобщи БТА. 

 

 

 

 

