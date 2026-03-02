Българка в Израел: Всеки един час сме в бомбоубежищата, нощта беше много, много тежка

Надяваме се да бъде свален иранският режим, категорична бе жената

Ние просто всеки един час сме в бомбоубежищата. Много от децата почти живеят там. Спят през нощта там. В момента е блокирана държавата, но да се надяваме, че това е за добро. Това каза Ирина Бакалов, българка, която живее в Израел. Тя е председател на българския културен център в Тел Авив. Жената говори пред БНТ от бомбоубежище.

"Нощта беше тежка, защото към 1 и нещо започна и нападение от север. "Хизбула", за да подкрепят техните партньори в Иран нападнаха северната част на Израел. Събудихме се от тътени, от шум. Явно от ракети, които идваха и от север, и от Иран. Нощта беше много, много тежка. Йерусалим вчера също беше ударен вечерта късно. Има 9 ранени", посочи тя.

"Нали знаете, когато лъвът умира, хапе най-много. Надяваме се да почне да приключва вече. Да бъде свален режимът", каза още Бакалов.

"Нищо не работи освен магазините за хранителни стоки и аптеките. Последните няколко дни живеем в близост до скривалища, в едно напрежение непрекъснато, но все пак всички смятаме, че така трябва и това трябва да се случи, за да може в един момент, след това, да живеем нормално. Държавата и тила предупреждават през цялото време за предстоящи атаки. Ние имаме предупреждения, едното от които е 10 минути по-рано, за да се насочим спокойно и да можем да се приготвим влезем в убежището. След това има още едно, което вече е една минута преди самата аларма за това, че предстои въздушна атака", каза българката.

"Със сигурност има много хора, които ги е страх и това не е ненормално. Като цяло държим връзка с българската общност тук. Говорим всеки ден с много хора и Слава Богу всички засега са добре и се справят с положението", посочи тя.

"Погледнато как имаме много добри отношения с много от арабските страни вече наоколо. Плюс това Израел и Иран са били в прекрасни дипломатически и не само отношения и смятам, че ако този режим на терор падне, няма никаква причина да не се живее спокойно в района. Единствената заплаха за Израел идва непрекъснато от Иран, от този режим. Много хора и младежи от Иран се молят да им помогнем да падне този режим. И се надявам тези млади хора там, които са забравили какво е демокрация и нормален живот, да живеят и те нормално. Нашите деца живеят постоянно във война. Имам внук на 2 години и половина, който казва: "Да не излизаме още от бомбоубежището, защото е опасно". Може ли да се живее по този начин? В 21 век сме. И не е Израел държавата, която търси война. Израел е държавата, която търси спокойствие", категорична бе Бакалов.