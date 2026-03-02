Израел с нови атаки срещу Техеран, нанесе удари и по Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските военновъздушни сили започнаха нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица Техеран, съобщи ДПА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че възобновяват ударите, насочени срещу иранския режим „в сърцето на Техеран".

Засега не се дават подробности. Разстоянието между израелския град Тел Авив и Техеран по права линия е около 1600 км.

Според Израел операцията на военновъздушните му сили срещу заклетия му враг Иран, започната в събота сутринта в координация със съюзника му – Съединените щати, е най-мащабната в историята на страната досега.

Израелските сили съобщиха още, че са нанесли удари и по обекти на групировката „Хизбула" в Ливан в отговор на обстрел от страна на шиитското движение по Израел, съобщи АФП, цитирана от БТА.

От „Хизбула" казаха, че са атакували Израел с ракети и дронове в знак на отмъщение за смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей.