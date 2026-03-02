Великобритания дава бази на САЩ за удари по ирански ракетни обекти

Великобритания ще даде бази на САЩ, за да ги използват за атаки срещу ирански ракетни обекти. Това съобщи британският премиер Киър Стармър.
Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран и според информации по-рано е отказвала американски искания за използване на британски бази за операции срещу страната.
Но британският премиер каза снощи във видеообръщение, че е одобрил искането, „за да не се позволи Иран да изстрелва ракети в региона, да убива невинни цивилни, да излага на риск британски животи и да нанася удари по държави, които не са участвали".
САЩ ще използват базите за „конкретна и ограничена отбранителна цел" – да нанасят удари по ракетни пускови площадки или складове за ракети в Иран, добави той, цитиран от БТА.
Израелската армия съобщи, че е продължила да нанася удари по обекти в централната част на Техеран след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при въздушен удар в събота сутринта.
Иран се закани да отговори с „опустошителни удари" и изстреля ракети по много от съседните си държави, както и по американски военни цели.