7 са ранените при иранска ракетна атака в района на Йерусалим

Седем човека са били ранени снощи на шосе в района на Йерусалим по време на ирански ракетен обстрел, се казва в съобщение на националната спасителна служба, информира АФП.

„Досега седем ранени с различна степен на тежест бяха евакуирани, за да получат медицинска помощ", гласи съобщението. Броят беше потвърден и от две болници в града.

Около 20:40 ч. по Гринуич журналисти на АФП видяха няколко експлозии в небето над Йерусалим, звучащи като от прехващане на ракети от израелската противовъздушна отбрана.

Израелски телевизии излъчиха кадри, на които се виждат полицаи и аварийно-спасителни екипи, разположени в райони, където има видими щети. В района на Йерусалим кадрите показват път, осеян с различни отломки, включително камъни.

Военната цензура забранява на медиите да разкриват точното местоположение на засегнатите места, посочи АФП, цитирана от БТА.

„Полицаи от окръг Йерусалим извършват претърсвания в целия окръг след сигнали за паднали снаряди на няколко места", добави полицията в съобщение.