Израел: С убийството на Хаменей е ликвидирано "цялото ръководство" на "оста на терора"

Израелската армия заяви, че с убийството на върховния религиозен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е ликвидирано „цялото ръководство" на това, което тя нарече иранска „ос на терора", цитирана от ДПА и БТА.

„Ликвидирането на Али Хаменей представлява кулминация на продължително усилие за ликвидиране на висшето ръководство на иранската ос на терора", се казва в изявление на армията, разпространено снощи.

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света.

В текста се споменава и Хасан Насралла – лидерът на „Хизбула", убит през септември 2024 г. при израелски въздушен удар в предградие на Бейрут заедно с по-голямата част от ръководството на ливанската въоръжена групировка.

Споменат е и Яхия Синуар – лидерът на палестинската въоръжена организация „Хамас" в ивицата Газа, който според израелската армия е бил убит в Рафах в южната част на ивицата Газа през октомври 2024 г.

Израелската армия изброява също Мохамед Дейф – командирът на военното крило на „Хамас", както и по-голямата част от ръководството на военното крило на „Хамас". Дейф бе убит през юли 2024 г. близо до Хан Юнис в южната част на ивицата Газа при израелски въздушен удар. При атаката загинаха десетки хора.

Мохамед Абдел Карим ал Гамари – убитият началник на генералния щаб на хутите в Йемен – също е посочен като представител на това, което Израел нарича „ос на терора".

Ал Гамари бе „ликвидиран" в резултат на израелски въздушен удар по ръководството на хутите в Йемен през август 2025 г., съобщи тогава армията.

В списъка фигурират и редица високопоставени ирански командири, включително Голам Али Рашид от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, който бе убит в първия ден на Дванайсетдневната война през юни 2025 г. при израелско нападение в Техеран.

По време на този кратък конфликт Израел уби над 20 високопоставени военни, някои от тях – в домовете им, включително Али Рашид, началника на генералния щаб на иранските въоръжени сили Мохамад Багери и командира на гвардейците Хосейн Салами.