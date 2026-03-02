ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наша сънародничка в Тел Авив: Градът е спокоен в момента, но сме в бомбоубежище

Тел Авив

В Тел Авив положението е общо взето спокойно и хората се разхождат свободно по улиците, въпреки че имаше няколко бомбени нападения през нощта. В момента сме в бомбоубежище и всеки момент очакваме да бъдем пуснати да излезем. Това каза в пряка видеовръзка от Тел Авив по Би Ти Ви нашата сънародничка Весела Райчинова.

Всички получават по мобилните си телефони съобщения какво да правят и къде следва да се укрият при опасност, каза тя. 

Засега тя не може да се прибере в България, тъй като никоя авиокомпания не лети до Тел Авив. В постоянна връзка е с авиокомпанията, с която е дошла.

„Първоначално се говореше, че войната ще е 2-3 дни, после – седмица, а сега вече се говори, че е няколко седмици", каза още тя.

Тел Авив

