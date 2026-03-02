ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доларът и швейцарският франк поскъпнаха на фона на...

US военният министър с първа пресконференция след атаките срещу Иран

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет ще даде днес първата пресконференция на висш представител на САЩ след началото на американско-израелската военна операция срещу Иран, съобщава Франс прес.

Пентагонът съобщи в социалната мрежа "Екс", че пресконференцията е планирана да започне в 08:00 часа местно време (15:00 ч. българско време).

В пресконференцията ще участва и председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн.

Белият дом заяви, че утре Хегсет ще се яви в Конгреса заедно с американския държавен секретар Марко Рубио, за да информира конгресмените за хода на военната операция срещу Иран.

Демократите, които са в опозиция, твърдят, че не е имало консултации с тях преди началото на операцията, пише БТА.

