Доларът и швейцарският франк поскъпнаха на фона на...

Около 2000 излязоха на демонстрация във Виена за "Свободен Иран"

Митингът във Виена СНИМКА: Ройтерс

Под мотото „Подкрепа за революцията в Иран" около 2000 човека се събраха на площад в центъра на австрийската столица, развявайки се стари ирански знамена отпреди революцията през 1979 г. Мнозина държаха плакати с надпис „Свободен Иран", както и портрети на сина на сваления през 1979 г. ирански шах, съобщава БТА.

По време на митинга бяха развявани и американски и израелски знамена – като символ на съвместния военен удар на двете държави и като знак на благодарност, подчертаха представители на иранската общност.

Според Дирекцията на полицията са били заявени 1000 участници, но реалният им брой е бил минимум 2000. Шествието, преминало като „поход на благодарността" към посолството на САЩ, завърши с митинг.

Освен тази голяма демонстрация са били насрочени и други, по-малки прояви, съобщиха от виенската полиция. Основното събитие премина „мирно и спокойно", заяви говорителят на полицията Филип Хаслингер.

Митингът във Виена СНИМКА: Ройтерс

