Доларът и швейцарският франк поскъпнаха на фона на...

Българи в Дубай: Вече се чувстваме в безопасност

ОАЕ разполага с достатъчно резерви от основни стоки, жителите на Емирствата са призовани да не се запасяват. Снимка: Архив, Дубай, ОАЕ

Веднага след като стана ясно, че има ситуация, преди да чуем алармата и звуците във въздуха, се свързахме с консулството, и ни посъветваха да останем в хотела, защото летището е затворено, има наплив от хора. Това разказаха пред Нова тв Ваня и Олег Иванови, които са на семейна почивка с децата си в Дубай.

Свързахме се със ситуационния център на МВнР и там ни казаха същото - да си стоим в хотела. 

 Вече се чувстваме в безопасност, казват двамата пред Нова тв. Те следвали указанията на властите и на хотела. Когато видели какво се случва в събота сутринта (начало на атаката на САЩ и Израел срещу Иран - б.р.), им станало ясно, че трябва да стоят на едно място. По план днес трябвало да си тръгват към София. 

