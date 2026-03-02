Тръмп: Ще отмъстим за смъртта на загиналите американски военни

Трима американски военнослужещи загинаха, а петима бяха тежко ранени по време на американските удари срещу Иран, съобщи вчера армията. Това са първите американски жертви при мащабната офанзива, за която президентът Доналд Тръмп каза, че вероятно ще доведе до още загуби през следващите седмици, съобщи Асошиейтед Прес. Американският президент посочи, че САЩ ще отмъсти за смъртта на загиналите US военни.

Централното командване на САЩ (CENTCOM), което отговаря за Близкия изток, обяви смъртните случаи в публикация в Екс, но не уточни кога и къде са станали. Ислямската република нанася ответни удари след съвместните атаки на САЩ и Израел. В публикацията се казва, че „няколко други са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения" и ще се върнат на служба.

„Молим се за пълно възстановяване на ранените и изпращаме огромната си любов и вечната си благодарност на семействата на загиналите", каза Тръмп, цитиран от БТА, във видео, публикувано вчера следобед в платформата му Truth Social. „И, за съжаление, вероятно ще има още, преди всичко да приключи. Така стоят нещата. Вероятно ще има още, но ще направим всичко възможно това да не се случи."

В шестминутното видео Тръмп нарече загиналите „истински американски патриоти, които са дали най-голямата жертва за нашата страна, докато ние продължаваме праведната мисия, заради която те дадоха живота си".