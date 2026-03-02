ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доларът и швейцарският франк поскъпнаха на фона на...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22387218 www.24chasa.bg

Тръмп: Ще отмъстим за смъртта на загиналите американски военни

4900
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Трима американски военнослужещи загинаха, а петима бяха тежко ранени по време на американските удари срещу Иран, съобщи вчера армията. Това са първите американски жертви при мащабната офанзива, за която президентът Доналд Тръмп каза, че вероятно ще доведе до още загуби през следващите седмици, съобщи Асошиейтед Прес. Американският президент посочи, че САЩ ще отмъсти за смъртта на загиналите US военни.

Централното командване на САЩ (CENTCOM), което отговаря за Близкия изток, обяви смъртните случаи в публикация в Екс, но не уточни кога и къде са станали. Ислямската република нанася ответни удари след съвместните атаки на САЩ и Израел. В публикацията се казва, че „няколко други са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения" и ще се върнат на служба.

„Молим се за пълно възстановяване на ранените и изпращаме огромната си любов и вечната си благодарност на семействата на загиналите", каза Тръмп, цитиран от БТА, във видео, публикувано вчера следобед в платформата му Truth Social. „И, за съжаление, вероятно ще има още, преди всичко да приключи. Така стоят нещата. Вероятно ще има още, но ще направим всичко възможно това да не се случи."

В шестминутното видео Тръмп нарече загиналите „истински американски патриоти, които са дали най-голямата жертва за нашата страна, докато ние продължаваме праведната мисия, заради която те дадоха живота си".

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите