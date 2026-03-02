Шеф Силвена Роу от Дубай: Спокойно е, но българи тук твърдят, че нашето посолство не им вдига телефона

Ситуацията в Дубай е спокойна, на децата е разрешено да бъдат на онлайн обучение до сряда, а също е дадена и хоумофис на служителите. Това каза в пряка връзка от Дубай по Би Ти Ви шеф Силвена Роу.

Тя каза още, че българи, които са в момента в Дубай са й се оплакали, че никой в нашето посолство не им вдигал телефона.

Ситуацията е под контрол, важно е да запазим спокойствие. Докато чаках да ме включите, разбиха две огромни неща над главата ми в небето. Но живеем в държава, в която сме защитени, с голямо доверие към властите, каза още тя.