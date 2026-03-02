Български туроператор от Дубай: Надяваме се да се приберем

Българският туроператор Валерий Дамянов, който в момента се намира в Дубай с група туристи, съобщи, че обстановката към момента е спокойна, но проблемите са свързани основно с прибирането заради затворената аерогара.

„Всичко беше спокойно. Вчера от обяд не се е чувало нищо, в смисъл, нито гърмежи. Така че явно обстановката вече се подобрява", заяви Дамянов.

Основният проблем в момента е транспортът. „Проблемът ни идва с прибирането, защото се получи тапа, още е затворена аерогарата. Това е най-натоварената аерогара. За 2 дни постоянно дават колко хора са на аерогарата, които не могат да се върнат в хотели", каза още той.

Групата му е останала в хотела. „И хубавото е на това, че ние не сме напуснали хотела. Има разбиране и оставаме тук. После ще дойде проблемът с плащането, ако това се удължи. Но да се надяваме, да мислим позитивно, че всичко ще мине бързо", допълни той.

По отношение на информацията, че властите в ОАЕ ще поемат разходите на блокираните туристи, Дамянов уточни: „Това е само за Абу Даби и очакваме тук, на това се надяваме, тук може би до часове трябва да стане. И шейхът на Дубай да вземе същото решение", каза той.

В момента Дамянов е в Дубай с 52-ма туристи, разпределени в две групи. „Утре трябва да тръгне едната, която е от 30 души. И на 5 март е другата - с 22 души."

По думите му хората в групата са спокойни.

Инструкциите за безопасност получават чрез мобилните си телефони и чрез местни партньори.

От събота насам са получили няколко предупреждения. „Вчера бяха 4 или 5. Това бяха до обяд. След това нямаме такива. Явно се успокои, защото не се и чуват взривове. Ние се намираме в старата част на Дубай. Бурж-Халифа е на около 15 км, а Дубай е доста голям."

По думите му проблемните точки до момента са били в други части на града. „Проблемите до момента са около Бурж-Халифа, където и евакуираха вчера хората, доста от хотелите там са увредени, но днес вече това не е в сила."